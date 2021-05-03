Genco Erkal’dan İkizdere direnişine destek

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde, kamudan dünyada en fazla ihale alan 10 şirket arasında yer alan, Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı devam eden nöbet eylemine sanatçılardan destek sürüyor. Son olarak bir destek mesajı da Genco Erkal'dan geldi. Erkal, Nazım Hikmet'in şiirini anımsatarak "Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanına karşı İkizdere direniyor" dedi.

Erkal, bölgede nöbet tutan vatandaşlar için sosyal medya hesabından bir destek mesajı yayımladı. Erkal, paylaşımında "Sevgili İkizdere köylüleri, haklı davanızı yürekten desteklediğimi, mücadeleniz boyunca, sonuna kadar yanınızda olduğumu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında İkizdere direnişinden bir fotoğraf da paylaşan Erkal, mesajında Nâzım Hikmet'in "Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim..." şiirine de atıfta bulundu. Erkal, "Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanına karşı İkizdere direniyor" dedi.

Genco Erkal'ın paylaşımı şu şekilde: