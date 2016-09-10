Genco Erkal: Bu memlekette savcı yok mu, mahkeme yok mu; bu nasıl bir haddini bilmezliktir!

İstanbul Sancaktepe’deki belediye kültür merkezine 21 yıl önce ismi verilen, ancak AKP’nin bu karardan da vazgeçmek istediğini öğrenen aktör ve yönetmen Genco Erkal, “Bu memlekette savcı yok mu, mahkeme yok mu? Bir suç işledimse beni yargılamak belediyeye mi düşer. Bu nasıl bir haddini bilmezliktir” tepkisini gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, başkanlığını İsmail Erdem’in yaptığı AKP’li İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nin, 1994’ten bugüne faaliyette bulunan 250 koltuk kapasiteli ve içinde yetişkin tiyatroları, çocuk tiyatroları, konserler, seminerler, okul yıl sonu gösterileri, tiyatro kursu ve nikâh faaliyetlerinin yapılageldiği Genco Erkal Kültür Merkezi’nin ismini değiştirmeye çalıştığını açıkladı.

Yarkadaş, Twitter hesabından dün basına da İsmail Saymaz imzasıyla haber olarak yansıyan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“AKP’li Sancaktepe Belediyesi, Genco Erkal Kültür Merkezi’nin adını değiştirmeye çalışıyor. AKP’li belediye bu yanlış adımı atmamalıdır. Erkal, Türkiye’nin kültür - sanat birikiminin anıt isimlerindendir. Kısır politik çekişmelere alet edilemeyecek önemli bir sanatçıdır. AKP’li Erdem, CHP’li Meclis Üyesi arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate almalı ve Türkiye’yi kamplaştırmaktan başka hiçbir şeye yaramayacak olan bu karardan vazgeçmelidir.”

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e konuşan Dostlar Tiyatrosu kurucusu, aktör ve yazar, aktivist Genco Erkal, şu değerlendirmede bulundu:

“Nasıl bir ülkede yaşadığımızı anlamak gerçekten kolay değil bazen. Sancaktepe Belediyesi’nden kimi yetkililer, 15 Temmuz sonrası sosyal medyada yaptığım paylaşımlardan ötürü beni cezalandırmayı düşünüyormuş. Bu memlekette savcı yok mu, mahkeme yok mu? Bir suç işledimse beni yargılamak belediyeye mi düşer? Bu nasıl bir haddini bilmezliktir? FETÖ’ye karşı verilen mücadele, giderek tüm muhalifleri susturmaya yönelik bir eyleme dönüşüyor. Cadı avı için bahane arıyorlar. Bu tehlikeli gidişe dur demek gerekir, yoksa ardından çok daha kötüsü gelecek.”