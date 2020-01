Genco Erkal: Saray'ı susturamadık, bu gidişle Erdoğan beni de gömer!

1 Kasım erken seçiminden önce “Sarayı susturalım, bu son şansımız” diyen tiyatro sanatçısı Genco Erkal, “Susturamadık. Artık Erdoğan’ın gittiğini, ondan kurtulduğumu göremeyeceğim. Siz görürsünüz, yaşınız müsait. Bu gidişle Erdoğan beni gömer!” dedi. Erkal, gazetelerde kendisini hedef alan haberler çıktıkça doğru bir iş yaptığını ve bunun kendisine güç verdiğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak’ın sorularını yanıtlayan (8 Kasım 2015) Genco Erkal'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Neye muhalifsiniz?

Bugünkü iktidarın, AKP'nin her şeyine muhalifim. Önerdikleri yaşama biçimine, felsefelerine, ekonomi ve politika anlayışlarına karşıyım. Sağcı ve muhafazakar düşünceye karşıyım. Benim varoluş nedenim politik tiyatro yapan biri olarak ileriye bakmak. Her şeyimize karışıyorlar; yaşama biçimimize... Vals yaptılar, şampanya içtiler diyorlar. Ya hu sanane! Çok enterasan. "Kızlı erkekli" bir ortamdan bile rahatsız oluyorlar. Böyle bir zihniyetin düşündüğü her şeye kökten karşıyım.

Kültür sanatın sıkıyönetimi olarak nitelenen TÜSAK yasa tasarı da çözüm süreci gibi buzdolabına kaldırılmıştı... Şimdi zamanı geldi mi?

Kültür sanat alanı için çok endişeliyim. Bugüne kadar ne yapmak istedikleri belli olmuştu ama artık sanırım onları uygulamaya koyacaklar. Üç yıldır muhalif tiyatroların ödeneklerini kesmişlerdi.



İnsanların televizyonda iş bulmasına engel oldular. Bizi, Karaca Tiyatro'dan dışarı attılar; AKM gibi unutturup çürümeye terk ediyorlar. Sonra da yandaşına AVM yaptıracak. Hep uyutma politikası yapıyorlar. Zamanını kolluyorlar. Vazgeçmiyorlar. Geri adım atmış gibi gözüküyorlar, gücü ele geçirdiğinde de yapacaklarını yapıyorlar.



TÜSAK'ta büyük tepki aldıkları için çekildiler, ama şimdi yapacaklar ve devlet tiyatroları, orkestralar ve opera bale kalmayacak. Cumhuriyetin getirdiği bütün kültür sanat alanındaki kazanımlara veda edeceğiz.

Yine o ‘Haber’den bahsedeceğim. Seçimlerden önce “Sarayı susturalım. Bu son şansımız” demişsiniz... Şansınızın bittiğini düşünüyor musunuz?

Susturamadık. Ah derdim bu işte. Bu sonuçtan sonra artık kimse Erdoğan’ı tutamaz. “Kuzu kuzu gelecekler” derken biliyordu her şeyi. Koalisyon olsaydı bir daha Cumhurbaşaknı seçilmezdi. Artık Erdoğan'ın gittiğini, ondan kurtulduğumu göremeyeceğim. Siz görürsünüz yaşınız müsait. Ben bunu görmeyeceğim. Bu gidişle Erdoğan beni gömer!

