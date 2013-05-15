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Kültür-Sanat

Genco Erkal, Ali Paşa Hanı’nı tiyatro sahnesine dönüştürdü

Genco Erkal’ın Tülay Günal ile birlikte sahnelediği oyun, 16-17-18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde saat 21:00’de Ali Paşa Hanı’nda tiyatro severlerle buluşacak

15 Mayıs 2013 18:09

Usta oyuncu Genco Erkal, 18. yüzyıldan beri Eminönü’nde bulunan aile yadigârı Ali Paşa Hanı’nı tiyatro sahnesine dönüştürdü.

trtmuzik’de yer alan haberde, Erkal,  Ali Paşa Hanı’nın açılışını, Nazım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için uyarladığı yeni oyunu 'Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar'la gerçekleştirecek.

Genco Erkal’ın Tülay Günal ile birlikte sahnelediği oyun, 16-17-18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde saat 21:00’de Ali Paşa Hanı’nda tiyatro severlerle buluşacak.

18. yüzyılda inşa edilen, Eminönü’ndeki sivri tuğla kemerlerin çevrelediği yamuk bir avlunun etrafında iki katlı Ali Paşa Hanı’nı tiyatro sahnesine çeviren Erkal tiyatro severleri artık bu sahnede selamlıyor.

Piyano ve viyolonsel eşliğinde sahnelenen oyunda; Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi, Nadir Göktürk, Timur Selçuk gibi bestecilerin Nâzım şarkıları da seslendiriliyor.

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