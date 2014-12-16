Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir kadın bıçaklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çay ocağında çalışan Ferit D. isimli personel, aynı çay ocağında çalışan meslektaşı Güler isimli kadını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, çay ocağında çalışan Ferit D., isimli personel, aynı çay ocağında çalışan meslektaşı Güler isili kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın, hastaneye kaldırılırken, Ferit D.’nin kendisini bir süredir tehdit ettiğini öne sürdü. Ferit D. gözaltına alındı.

Olayın müsteşarlık katında meydana geldiği, iki çalışanın servis yüzünden tartıştığı ve öfkelenen Ferit D.’nin çay ocağındaki bıçakla kadını yaraladığı öne sürülüyor.