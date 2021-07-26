Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli takım seçmelerini otellerde yapılmasını yasakladı

Salgın kısıtlamaları sırasında otellerde “Milli takım seçmeleri” adı altında yapılan Türkiye şampiyonaları ve uluslararası turnuvalara Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile yasak geldi.

Tüm federasyonlara gönderilen genelgede, “Bu yarışmaların bakanlığımıza veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde yapılması gerekmektedir” denildi. Genelgede ayrıca, turnuvalara katılan kafilelerin kalacak yer için belirli otellere yönlendirilmemesi de vurgulanırken, daha önce otellerde yapılacağı ilan edilmiş bu tür faaliyetlerin iptal edilmesi istendi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Federasyonların kendi tesisleri varken bu turnuvaların otellerde yapılması büyük bir yanlıştı. Bakanlık nihayet bu yanlıştan döndü” dedi.

Sporcuların yaşadığı sıkıntıları ilk kez nisan ayında Meclis gündemine getirdiklerini anımsatan CHP’li Emir, “Avrupa’da hemen hemen bütün turnuvalar Covid-19 önlemleri kapsamında ertelenmesine rağmen bu dönemde Türkiye’de bazı otellerde yapılıyordu. Biz o zaman salgın koşullarında bu turnuvaların düzenlenmesinin doğru olmadığını söylemiştik. Bu durumda otel sahipleri para kazansın diye mi sporcuların sağlığı tehlikeye atılıyordu? Federasyon yöneticileri ile otel sahipleri arasında ticari bir ilişki mi vardı? Turnuvaların düzenlendiği otel yöneticileri ile federasyon yöneticileri arasındaki ilişkinin bakanlık tarafından mutlaka sorgulanması ve burada bir rant düzeni kurulmuşsa da sorumluların hesap vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.