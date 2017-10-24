Gençlik ve Spor Bakanlığı 36 Gençlik Kampında binlerce sporcuya hizmet verdi

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı\'nın düzenlediği Gençlik Kamplarında yurt içi ve yurt dışından binlerce sporcuya hizmet verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 36 Gençlik Kampında 110 bin 250 genci 36 ayrı kampta misafir etti. Gençlere hizmet etmek temel odak noktamız porolası ile yola çıkan bakanlık, Gençlik Kampları ile gençlerin gelişimleri için ihtiyaç duydukları her türlü sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel katkıyı sunmak; özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımında destek olmak; gençlerin milli manevi değerler ve etik insani değerler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla Doğudan Batıya, Güneyden Kuzeye binlerce sporcuya hizmet verdi.

Program kapsamında paintball, okçuluk, havalı tüfek, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, flyfox, ip parkuru gibi birbirinden eğlenceli ve tatlı bir rekabete dayalı sportif faaliyetlere; sokak oyunlarına; müzik, tiyatro, halk oyunları gibi zamanı değerli kılan etkinliklere; kültürel gezilere ve Ailede İletişim, Gençlerle Başbaşa, Dijital Okur Yazarlık, Sanat Tarihi, Etik ve Ahlaki Değerler, Yakın Türk Tarihi, Etkili Medya Kullanımı, Sosyoloji, Teknolojik ve Bilimsel Donanıma Sahip Gençlik, Bağımlılıkla Mücadele gibi kişisel gelişim seminerleri de düzenlendi.

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