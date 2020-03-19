Gençlik ve Spor Bakanı’ndan “Ligler ertelenecek mi?” sorusuna yanıt

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Ligler ertelenecek mi? sorusuna "İçinde olduğumuz günler itibariyle federasyonlar ile hem bugünü hem de yarını titizlikle planlamak zorundayız. Amaç buradan irtifa kaybetmeden çıkabilmek" yanıtını verdi.

TIKLAYIN | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kulüpler Birliği başkanları ile bir araya gelecek

Kulüpler Birliği Başkanları ile yapacağı toplantı öncesi konuşan Kasapoğlu, "Bu süreci İrtifa kaybına uğramaksızın gerçekleştirme ve yönetme hedefimiz var. Bu mânâda biliyorsunuz federasyonlar önemli bir paydaş. Bugün onlarla görüşeceğiz ve onları dinleyeceğiz. Onların da bu süreçte çok ama çok çalışmaları gerektiğine hep birlikte inanıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, "Onlar bu süreçte Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar, Türk sporcusu için ne tür çalışmaları var, onları konuşacağız. Federasyon başkanlarını dinleyeceğiz. Onların da bu süreçte çok fazla çalışması gerekiyor. Ne tür çalışmaları olduğunu konuşacağız. Gündemimizde pek çok konu var. Süreci konuşacağız. Ancak içinde olduğumuz günler itibariyle federasyonlar ile hem bugünü hem de yarını titizlikle planlamak zorundayız. Amaç buradan irtifa kaybetmeden çıkabilmek" diye konuştu.