Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kulüpler Birliği başkanları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya geldi. Kasapoğlu'nun toplantı sonrası saat 17.00'de liglerin durumana ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu, başkanlar ile yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacak. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, basketbol, voleybol federasyonlarımızın başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13.30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'nun saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.