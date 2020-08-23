Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına ilişkin, "Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı." açıklamasında bulundu.

Kasapoğlu, "18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu, burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı." dedi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Kasapoğlu, yurtların eğitim ve öğretim yılına hazır olup olmadığı ile ilgili, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararları önemli. Yurtlarda sağlık kontrollerinin yapılması, ateş ölçümü gibi durumlar devam edecek. Virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz” diye konuştu.

Kasapoğlu, “Tedbirlere en azami derecede riayet edilecek. Bu virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz. Yurtlardaki odalarını ve yataklarını yurtdışından gelen öğrencilere teslim etmiş öğrencilerimiz, yuvalarına geldiklerinde yeni normale uyum sağlayacaktır. Biz de onlara odalarını eskisinden çok daha temiz bir şekilde teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.