Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Koronavirüs açıklaması: İptal edilen etkinlikler var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs' e (Kovid-19) ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, Koronavirüs önlemi nedeniyle iptal edilen etkinlikler bulunduğunu, bunların daha sonra paylaşacaklarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nın açıklamaları şöyle: "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız"

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