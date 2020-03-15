Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda bulunacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen 10 bin kişinin yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina alındığını dile getirdi.

Kasapoğlu, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında karantina alınmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Yurt binalarımız acil durumlarda tahsis edilebilir. Olağanüstü durumlarda yurtlar ev sahipliği yapabilir. Koronavirüs'le ilgili mücadele zaruri kararları acil almayı gerektiriyor. Yurt ücretini ödeyen ve yurtta kalmayan öğrencilere yarından itibaren ödeme yapacağız. Mekanlarını en steril şekilde teslim edeceğiz. 10 bine yakın vatandaşımız 14 gün boyunca yurtlarımızda bulunacak" dedi.