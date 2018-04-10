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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

ANKARA,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını saf dışı bırakarak kupaya uzanan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti

10 Nisan 2018 23:45

ANKARA,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus\'un Minchanka Minsk takımını saf dışı bırakarak kupaya uzanan Eczacıbaşı VitrA\'yı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
\"Voleybol Kadınlar CEV Kupası final serisinde Belarus ekibi Minchanka\'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA\'yı kutluyorum. Türk voleybolunun ekol kulüplerinden olan Eczacıbaşı VitrA\'da bu büyük başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eczacıbaşı VitrA\'nın uluslararası organizasyonlarda kazandığı bu değerli şampiyonlukları, gelecek yıllarda da sık sık tekrarlanmasını ümit ediyorum.\"

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