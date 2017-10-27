Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan 'Alsancak Stadı' açıklaması

\"Alsancak Stadyumu\'nun yeniden inşasının iyi niyetle bağdaşmayacak anlamsız gerekçelerle engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez\"

ANKARA, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir Alsancak Stadı projesine yerel yönetim tarafından ruhsat engeli çıkartılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyleyen Bak\'ın açıklaması şu şekilde:

\"Yaklaşık bir asırdır güzel İzmir\'imize hizmet veren Alsancak Stadımızın yeniden inşasının iyi niyetle bağdaşmayacak anlamsız gerekçelerle engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez. İzmir halkımıza yeniden kazandıracağımız üç yeni stadımızdan biri olan Alsancak Stadının, yeni ve modern yapısıyla Büyük Altay\'ımıza ve tüm sporseverlere söz verdiğimiz tarihte hizmet vermeye başlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım\'ın bizzat teşrifleriyle temellerini attığı ve sürecini yakından takip ettiği Alsancak Stadı projemizin, söz konusu yerel yönetim tarafından ideolojik yaklaşımlarla engellenmeye çalışılması İzmir halkımıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Oysa ki söz konusu yerel yönetimden İzmir\'imizin spor altyapısı için son derece önemli olan böylesi anlamlı bir projeye köstek değil destek olmasını beklerdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın öncülüğünde Ak Parti Hükümetleri olarak bugüne kadar Türkiye\'nin dört bir yanını dünya standartlarında çağdaş ve yaşayan stadyumlarla donattığımız gibi Alsancak Stadını da her türlü engellemelere rağmen halkımızın hizmetine sunacağız. Bu süreçte İzmirli sporseverlerin Alsancak Stadı projesine kararlılıkla sahip çıkacağına olan inancımız tamdır.\"