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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Beşiktaş Başkanı Orman'dan taraftara teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Galibiyetle tamamlamak güzel olurdu" Beşiktaş Başkanı Orman: "Risk almamız gereken bir karşılaşmaydı" Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

15 Mart 2018 01:35

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: \"Galibiyetle tamamlamak güzel olurdu\"

Beşiktaş Başkanı Orman: \"Risk almamız gereken bir karşılaşmaydı\"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın Bayern Münih\'e 3-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Beşiktaş\'ın bu sezon önemli bir performans gösterdiğini ifade eden Bak, \"Şampiyonlar Ligi\'nde çok önemli bir performans gösterdik. Gruplardan başarılı bir şekilde çıktık. Tabii Bayern Münih ile oynadığımız müsabakadan istediğimiz neticeyi elde edemedik. İlk maçtaki kırmızı kart bunda etkili oldu. Güzel bir mücadele oldu ama yine burada istediğimizi elde edemedik. Ayrılırken de galibiyetle tamamlamak güzel olurdu. Beşiktaş\'a, Türk futboluna yakışırdı. Ama rakibimiz de güçlü, defalarca final oynamış bir takım. Beşiktaş\'ın bu sezon gösterdiği performans hepimizi gururlandırdı. Taraftara teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Muhteşem bir görüntü ortaya koydular. Milletvekili misafirler vardı Fransa\'dan, onlar da seyircinin harika olduğunu, ambiyansın  muhteşem olduğunu ifade ettiler. Seyirciye teşekkür ediyoruz. Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyoruz, bizleri gururlandırdılar. Gelecek sene çok iyi yerlerde daha iyi neticeler alırız, bütün kulüplerimiz için söylüyorum bunu. İnşallah önümüzdeki sezon bütün takımlarımız Avrupa\'da iyi neticeler alırlar. Beşiktaş taraftarına bir alkış\" dedi.
ORMAN: \"RİSK ALMAMIZ GEREKEN BİR KARŞILAŞMAYDI\"
Takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Fikret Orman, \"Söylenecek bir şey yok. İlk maçın sonucundan dolayı risk almamız gereken bir karşılaşmaydı. Aldık, tabii ki o sonuca da intikal etti. Takımımız iyi mücadele etti. Artık tamamıyla lige dönmüş olduk. Hafta sonundaki Başakşehir maçına bakacağız. Beşiktaş seyircisi mükemmel. Her zaman öyleydi. Takımlarının her zaman arkasında oldular. Her tarafta başka bir tezahüratımız vardı. Muhteşemler. Teşekkür ediyoruz onlara geldikleri ve yaptıkları her şey için\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Osman Aşkın Bak\'ın açıklamaları
- Fikret Orman\'ın açıklamaları
- Detaylar

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