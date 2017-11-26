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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa’da

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi

26 Kasım 2017 15:02

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Bak\'ı, GAP Havaalanında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile kentteki başarılı sporcular karşıladı. Kendisini karşılayanlarla tokalaşan Bakan Bak daha sonra beraberindekilerle birlikte uzun araç konvoyuyla kent merkezine hareket etti.

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