Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Sporun birleştirici gücü, terörü yok edecektir" 

Bakan Bak, törende gözyaşlarına boğuldu

ERCAN ATA / MARDİN, (DHA)

Mardin\'in Derik İlçesinde bir yıl önce makamında Şehit edilen Muhammet Fatih Safitürk anısına, Mardin Eski Milletvekili ve Mardinspor eski başkanlarından Süleyman Bölünmez tarafından yaptırılan okulun açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Bak, \"Sporun gücü, sporun birleştirici gücü, terörü yok edecektir\" diyerek şu açıklamaları yaptı:

\"Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk\'ün kısa biyografisini izlerken birçok duyguya kapıldım. Özellikle gençlerle olan diyaloglarını görünce, gençlerle, bu güzel ilçede neleri değiştirebileceğine inandığını görünce çok duygulandım. Sporun gücü, terörün gücünü yenecektir. Sporun gücü, sporun birleştirici gücü terörü yok edecektir. Bunun için okullar yapacağız, spor salonları ve yüzme havuzları yapacağız, basketbol sahaları yapacağız ve çocuklarımızı bu sahalara doğru koşturacağız. Terörün o zalim eline karşı sporun şevkatini koyacağız. Mardinspor başkanı iken Süleyman Bölünmez ile karşılıklı olarak sporun centilmenliğini ortaya koyduk. Mardin güzel bir şehir. Medeniyetlerin güzelliklerinin buluştuğu bir şehir. Örnek bir şehir. Biz burada sporla beraber çok güzel bir dosluklar kazandık. Süleyman Bölünmez\'e bu güzel eseri kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

Bakan Bak, \"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kıymetli kaymakamımızın hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz\" diyerek konuşmasını şu şekilde tamamladı:

\"Spor aşığı ve Trabzonspor aşığı gençlerle kucaklaşan güzel insan, yiğit adam, hizmet adamı Muhammet Fatih Safitürk için de havuz yapacağız. O, bu kanallarda gençlerin boğulmasını istemiyordu. O, çocuklara önce yüzme öğretelim demişti. Yüzme havuzunu tamamlayacağız. Spor için, sporcular için ne gerekiyorsa, okullarımızda gençlerimizin spor yapması için ne gerekiyorsa yapacağız. Derik ve Mardin için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz. Bu okullarda mühendisler, avukatlar, ilim adamları, milletvekilleri ve bakanlar çıkacak. \'Güçlü Türkiye ile beraber yürümeye devam edeceğiz\' diyecekler. Onun için bu güzel eserlere katkısı olan Süleyman Bölünmez\'e teşekkür ediyoruz. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Biz güçlü Türkiye istiyoruz. Şampiyon olan Türkiye istiyoruz, başarılı olan ve büyüyen Türkiye istiyoruz.\"

Öte yandan Bakan, gençlerle yaptığı sohbette, \"Cumhurbaşkanımızın talimatı ile; havuz, spor salonu ve gençlik merkezi en kısa sürede Derik ilçesine kazandırılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anma töreninden detaylar

-Bakan Bak\'ın açıklamaları

FOTOĞRAFLI