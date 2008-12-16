Gençlik umutsuz: Sorunlar çözümsüz

AGAİD’in araştırmasına göre Türkiye’deki gençlerin çok büyük bölümü ülkenin geleceğinden umutsuz. Gençlerin yüzde 57.9’u vergi kaçırmayı yüzde 40.9’u da rüşveti savunuyor



Ankara Genç İşadamları Derneği’nin (AGİAD) yaptırdığı, ‘Gençlik, İtibar, İş Hayatı ve Gelecek Araştırması’ anketi, Türkiye’de yaşayan gençlerin çoğunluğunun ülkenin geleceğinden ümitsiz olduğunu ortaya koydu. Gençlerin önemli bir bölümü rüşvetle vergi kaçırmayı da doğal buluyor.



Derneğin Pi Araştırma Şirketi’ne 18-30 yaş grubu arasındaki 1752 kişiyle yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, her üç Türk gencinden biri “İtibar deyince ne anlıyorsunuz” sorusuna “Güç” yanıtını verdi. 100 gençten 36’sı iyi bir eğitim almanın itibar sahibi olmak için ne kadar önemli olduğu sorulunca, “Çok önemsiz” derken, yüz gençten 61’i itibar sahibi olmanın her zaman haklı olmak anlamına geldiğini savundu. Yüz gençten 20’sine göre ise itibarın en büyük simgesi “Kuvvetli bir banka hesabı.”



Gençlik ve iş hayatı ile ilgili soruları da yanıtlayan gençlerin yüzde 93.7’si, çok önemli bir üniversiteden diploma almanın iş bulmanın garantisi olduğu düşüncesine katılırken, yüzde 95. 3’ü güçlü ve tanınmış bir şirkette çalışmanın çok önemli bir şey olduğunu düşündüklerini ifade etti.



“Fark edilmeyecekse vergi kaçırılabilir” diyenlerin oranı yüzde 57.9 iken gençlerin yüzde 40.9’u geçimini sağlamak için rüşvet almanın doğal olduğunu dile getirdi.

“İş garantisinden dolayı devlet memurluğu çok büyük güvence midir?” sorusuna gençlerin yüzde 72.8’i evet yanıtını verirken, gençlerin yüzde 28.9’u çok iyi maaşlı bir iş istediğini söyledi.



‘Türkiye, AB’ye giremez’



Genel olarak gelecekten umutsuz bir tablo çizen gençlerin yüzde 84.2’si Türkiye’nin önümüzdeki dönemde AB’ye giremeyeceğini söylerken, yüzde 86.2’si Türkiye’nin gelişmişlik ve refah düzeyinin artmayacağını düşündüğünü söyledi. Yüzde 86.3’ü Türkiye’nin gelir dengesine kavuşamayacağını belirten gençlerin yüzde 83.3’ü de “Türkiye’de eğitim sorunuyla ilgili sıkıntılar bitmez” yanıtını verdi. Yüzde 84.1 ile Türkiye’deki eğitim kalitesinin artmayacağını düşünen gençlerin yüzde 88.7’si de işsizlik sorununun çözülemeyeceğini düşündüklerini söyledi.



“Güneydoğu’da yaşanan sıkıntılar bitmez” diyenlerin oranı yüzde 75.5 iken, yüzde 78.2’si Türkiye’nin komşularıyla olan sorunlarının devam edeceğini düşünüyor.

“Türk siyaseti daha kaliteli bir seviyeye gelecek mi?” sorusuna gençlerin yüzde 81.9’u “Hayır” cevabı verirken, yüzde 90.2’si Türkiye’nin ileri teknolojiler üreten bir ülke olmayacağını ve gerikalmışlığı yaşamaya devam edeceği yanıtını verdi. (Radikal)

