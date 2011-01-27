-GENÇLİK TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gençlik temsilcileriyle yaptığı toplantıya katılan Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yelda Saçar, ''Biz sadece sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Çözülebilir şeyler istiyoruz. Ülkemizde öğrencilerin ikinci sınıf vatandaş olmasını istemiyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, gençlik temsilcileriyle Erzurum'da düzenlediği toplantıya katılan gençlik temsilcileri toplantı çıkışında görüşlerini açıkladılar. Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan, konuşmasında öğrencilerin birileri tarafından istismar edildiğini ifade etti. Siz ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Saçar, şunları kaydetti: ''Mutlaka ki kötü niyetli örgütler öğrencileri çekmeye çalışıyorlardır. Ancak hepsini aynı kategoriye koymak anlamlı değil. Bugün daha olumlu bir toplantı gerçekleşti. 'Biraz da bardağın dolu tarafını görün' dendi. Biz de gayet iyi niyetli şekilde bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyoruz ancak kolay çözülebilecek sorunlar çözülmedikçe bizde güvensizlik oluşuyor. Biz sadece sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Çözülebilir şeyler istiyoruz. Ülkemizde öğrencilerin ikinci sınıf vatandaş olmasını istemiyoruz.'' Sakarya Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi Hakkı Çetin de toplantının gayet olumlu geçtiğini, Başbakan Erdoğan'ı gayet samimi bulduklarını söyledi. Çetin, toplantıda ulaşım, barınma, eğitimle ilgili formasyon, yeni açılan kampüslerin yetersiz olması gibi sorunların da dile getirildiğini, Başbakan Erdoğan'ın bu konularda gerekli iletişimin kurulacağını ifade ettiğini belirtti. Gazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi İsmet Anlı da toplantıda barınma, harç, ulaşım gibi konuların dile getirildiğini vurguladı. Anlı, genç girişimcilerin de toplantıda sorunlarını dile getirdiğini belirterek, Gençlik Bakanlığı kurulması ve belediyelerin girişimcilere destek olması gibi taleplerin toplantıda ifade edildiğini kaydetti.