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Sağlık

Gençlik sevdası, 'hormonlu adam' modasını başlattı

Amerika’da genç kalmak için ‘hormonlu adam’ modası yükselen bir trend haline geldi.

11 Aralık 2008 02:00

Amerika’da genç kalmak için ‘hormonlu adam’ modası yükselen bir trend haline geldi.

Halkın yüzde 64’ünün aşırı kilolu veya obez olduğu Amerika’da son yıllarda “sağlıklı ve uzun yaşam” yükselen bir trend haline geldi. Las Vegas’taki Cenegenics Tıp Merkezi de bu amaç uğrunda hizmet veriyor. Cenegenetics, reklamlarda Dr. Jeffry Life’ı kullanıyor. 3 yıl “tedavi” gören 69 yaşındaki Dr. Life, fit vücudu ile 40 yaşında gibi. Sırrı, ABD’de bazı eyaletlerde yaşlanmaya karşı tedavilerde kullanılması yasaklanan büyüme hormonu. Büyüme hormonu her insanda bulunan ve çocukluk döneminde büyümeyi düzenleyen bir hormon. Dr. Life, 3 yıl boyunca her ay düşük dozda, hormon tedavisi görmüş.

Bunun yanında, adrenalin ve testesteron da almış. Buna her gün en az iki saat egzersiz ve yoğurt, balık, tavuk ile taze sebze-meyve ağırlıklı beslenme de eklenince şimdiki haline gelmiş. Popüler olsa da Cenegenics tehlikeli görülüyor. Kurucusu Alan Mintz’in kalp krizinden 69 yaşında ölmesi, yıllık 13 bin dolara uzun yaşamı vaat eden şirketin şöhretine gölge düşürdü.

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