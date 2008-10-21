Gençlik Parkı'nda 65 yıl sonra içki yasağı

19 Mayıs 1943 tarihinde hizmete açıldığından beri alkol satılan Gençlik Parkı'na içki satışı yasaklanıyor. Gökçek: Parkı aile parkı haline getiriyoruzAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in göreve gelmesiyle birlikte parklarda başlayan alkol yasağı, Gökçek'in AKP'ye geçmesiyle birlikte hız kazandı. Gökçek, bir yıl önce 'bakıma' aldığı Gençlik Parkı'nda alkol satılamayacağını söyleyerek, "Gençlik Parkı’nı yeniden aile parkı haline getiriyoruz ve eski kimliğine kavuşturuyoruz" dedi.Romanlara konu olan, Ankara'nın en eski nikah salonunun bulunduğu Gençlik Parkı'nın yapımına 1936 yılında başlandı ve Atatürk'ün ölümünden sonra, 19 Mayıs 1943 tarihinde hizmet vermeye başladı. Hizmete girdiği günden beri de Gençlik Parkı'nda alkol satışı yapılıyordu.Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçek, dün Gençlik Parkında süren inşaatı denetledi. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ve Gençlik Parkı’nın en geç 3 ay içinde tamamen bitirilerek hizmete açılacağını ifade eden Gökçek, 275 bin metrekarelik alanda kurulu bulunan parktaki yeşil alan miktarının da artırıldığını ifade etti. Gökçek, daha önce yaptığı açıklamada da, Gençlik Parkı'nın alkole kapıları kapatacağını söylemişti. Gençlik Parkı'nın da alkol yasağı içine alınmasından sonra Ankara'da AKP'li belediyelere ait olup içki içilebilen hiçbir sosyal tesis ve park kalmayacak.Tadilatla açılan Göksu Parkı, Mavigöl ile CHP'den devralınan Altınpark'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminden önce alkol alınabiliyordu. Şu anda parklarda ANFA adlı belediyenin şirketi güvenliği sağlarken, içki içen yurttaşlar parklardan dışarıya çıkmaya davet ediliyor.