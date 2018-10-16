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Spor

Gençlik Olimpiyatları'nda ikinci madalya Mehmet Çelik'ten

BUENOS AİRES (DHA) - Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’nin atletizmdeki ikinci madalyası Mehmet Çelik’ten geldi

16 Ekim 2018 23:21

BUENOS AİRES (DHA) - Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’nin atletizmdeki ikinci madalyası Mehmet Çelik’ten geldi.
Arjantin\'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda atletizm yarışmalarının beşinci günü tamamlandı. Türkiye, Özlem Becerek’in disk atmadaki üçüncülüğünün ardından 800 metrede Mehmet Çelik ile bir başka madalyaya daha imza attı.
800 metrede yıldızlar Türkiye rekortmeni olan Mehmet, ilk etaptaki 1:50.83’lük derecesine, ikinci etapta 1:50.96’lık derece ekledi. İkinci kademede 23 atlet arasında en iyi ikinci dereceyi yapan Mehmet, toplamdaki 3:41.79’luk performansıyla bronz madalyaya ulaştı.
Mehmet Çelik böylece geçen yıl EYOF, bu yıl da Gymnasiade\'daki altın madalyalarından sonra üst düzeyde bir başarıya daha imza atmış oldu. 18 yaşındaki atlet, Györ’deki Avrupa U18 Şampiyonası’nda da final koşmuş ve madalyayı az farkla kaçırarak dördüncü olmuştu.
Bu arada Erkeklerde mesafe yarışlarının ikinci kademesi olarak yapılan kros yarışında Ömer Amaçtan 22\'nci, Tarık Demir ise 41\'inci sırayı aldı. Kadınlar kros yarışında ise İnci Kalkan 19\'uncu, Berfin Barışer de 46\'ncı olarak Olimpiyatlar’ı tamamladılar.
Yürüyüşte Avrupa üçüncüsü Özgür Topsakal, Buenos Aires’ten yedincilikle ayrıldı. Özgür, iknici kademede 22:16.98 yürürken, toplamda da 43.40.97 ile müsabakaları yedinci olarak noktaladı.
Buenos Aires 2018’de atletizmin son gününde Batuhan Çakır, Münevver Hancı, Evin Demir, Ahmet Toyran ve Serhat Bulut piste çıkacak.

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