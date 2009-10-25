Gençlik Merkezi'nde Yeni Türkü rüzgarı

Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi açılışında sahne alan Yeni Türkü verdiği konserle izleyenleri coşturdu.



Manavgat Belediyesi'nin zemin katında yaklaşık 2 aydır inşaatı süren Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türk Halk oyunları, kafkas, zeybek, tango ve jimnastik gösterilerinin yer aldığı açılışta, Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Türk Halk Müziği gurubu da konser verdi. Gençlere ve yetişkinlere hizmet verecek merkezde, tiyatro, drama, pop gitar, klasik gitar, bateri, fotoğrafçılık, resim-ebru, bağlama, halk oyunları, jimnastik, step-aerobik, tango, tenis, satranç, sinema ve meditasyon dallarında kurslar verilecek. Yaklaşık 750 metrekarelik toplam kapalı alana sahip olan gençlik merkezinde 55 metrekarelik ses yalıtımlı müzik stüdyosu, 70 metrekarelik resim heykel ve sanat atölyesi, 95 metrekarelik çok amaçlı dans ve halk oyunlarının sergilenebileceği salon, 55 metrekarelik Türk Halk müziği eğitim salonu, 170 kişi izleyici kapasitesine sahip 175 metrekarelik tiyatro ve sinema salonu, 150 metrekarelik fuaye ile kafeterya, soyunma odaları, kulis ve idari ofis bölümleri yer alıyor. Gençliğe sahip çıkmayan ulusların hiç bir şekilde başarıya ulaşamayacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "bir nebzede olsa Manavgat'taki gençliğimize sahip çıkma adına bu gençlik merkezimi oluşturduk" dedi.



Yeni Türkü konser verdi



Manavgat Belediyesi tarafından kültür, sanat ve sportif etkinliklerin yapılması için açılan Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi'nin açılışı sonrasında Türkiye'nin ünlü gruplarından Yeni Türkü sahne aldı. Yeni Türkü grubu konserde seslendirdiği birbirinden güzel parçalarıyla Manavgatlı hayranlarını coşturdu. Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu'nun "Akdeniz'in Tuzu, Telli Telli, Bana Bir Masal Anlat Baba, Olmasa Mektubum, Aşk Yeniden, Yağmurun Elleri) gibi sevilen parçaları izleyenlerden büyük alkış aldı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Köroğlu, grup olarak Manavgat halkına konser vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'de Yeni Türkü Grubunu Manavgat'ta ağırlamaktan dolayı onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, grup solisti Derya Köroğlu bir buket çiçek takdim etti.

