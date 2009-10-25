Gençlik Merkezi'nde Yeni Türkü rüzgarı

Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi açılışında sahne alan Yeni Türkü verdiği konserle izleyenleri coşturdu.
Manavgat Belediyesi'nin zemin katında yaklaşık 2 aydır inşaatı süren
Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Türk Halk oyunları, kafkas, zeybek, tango ve jimnastik gösterilerinin
yer aldığı açılışta, Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi Türk Halk
Müziği gurubu da konser verdi. Gençlere ve yetişkinlere hizmet verecek
merkezde, tiyatro, drama, pop gitar, klasik gitar, bateri,
fotoğrafçılık, resim-ebru, bağlama, halk oyunları, jimnastik,
step-aerobik, tango, tenis, satranç, sinema ve meditasyon dallarında
kurslar verilecek. Yaklaşık 750 metrekarelik toplam kapalı alana sahip
olan gençlik merkezinde 55 metrekarelik ses yalıtımlı müzik stüdyosu,
70 metrekarelik resim heykel ve sanat atölyesi, 95 metrekarelik çok
amaçlı dans ve halk oyunlarının sergilenebileceği salon, 55
metrekarelik Türk Halk müziği eğitim salonu, 170 kişi izleyici
kapasitesine sahip 175 metrekarelik tiyatro ve sinema salonu, 150
metrekarelik fuaye ile kafeterya, soyunma odaları, kulis ve idari ofis
bölümleri yer alıyor. Gençliğe sahip çıkmayan ulusların hiç bir şekilde
başarıya ulaşamayacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü
Sözen, "bir nebzede olsa Manavgat'taki gençliğimize sahip çıkma adına
bu gençlik merkezimi oluşturduk" dedi.
Yeni Türkü konser verdi
Manavgat Belediyesi tarafından kültür, sanat ve sportif etkinliklerin
yapılması için açılan Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi'nin açılışı
sonrasında Türkiye'nin ünlü gruplarından Yeni Türkü sahne aldı. Yeni
Türkü grubu konserde seslendirdiği birbirinden güzel parçalarıyla
Manavgatlı hayranlarını coşturdu. Yeni Türkü grubunun solisti Derya
Köroğlu'nun "Akdeniz'in Tuzu, Telli Telli, Bana Bir Masal Anlat Baba,
Olmasa Mektubum, Aşk Yeniden, Yağmurun Elleri) gibi sevilen parçaları
izleyenlerden büyük alkış aldı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan
Köroğlu, grup olarak Manavgat halkına konser vermekten dolayı büyük
mutluluk duyduklarını söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'de
Yeni Türkü Grubunu Manavgat'ta ağırlamaktan dolayı onur ve mutluluk
duyduklarını belirterek, grup solisti Derya Köroğlu bir buket çiçek
takdim etti.