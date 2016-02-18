Gençlik iksiri testosteronda mı gizli?



Tıp dergisi New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırma yükselen testosteron seviyesinin cinsel fonksiyonları artırdığını, bu bağlamda cinsel istek ve ereksiyon kabiliyeti konusunda olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak yüksek testosteron seviyesinin depresyon eğilimini de azalttığı belirtiliyor.

Araştırmanın yazarları, 65 yaşın üzerindeki erkeklere uygulanan testosteron tedavisinin olumlu etkileri olduğuna daha önce birçok araştırmada da yer verildiğine ancak daha önce sunulan bulguların yeterince inandırıcı ve mantıklı olmadığına işaret ediyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan LABioMed'den araştırmacı Ronald Swerdloff "ilk bulguların cesaret verici olduğu görüşünde.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise testosteron tedavisinin beyin, kemik yoğunluğu, kalp ve dolaşım sistemi ve tam kan sayımı üzerinde de olumlu etkileri olup olmadığının araştırılması.