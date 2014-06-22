Gençlik iksiri için önemli keşif

ABD’deki Duke Üniversitesi’nden bilim insanları C. elegans ismli küçük bir solucanın aç kaldığında kıtlık moduna girerek yaşlanma sürecini tamamen durdurabildiğini keşfettiklerini açıkladı. Uzmanlar, bu solucan üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda bir gün insanlar için bir gençlik serumunun yaratılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan David R. Sherwood İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada “Açlığın insanlarda da yaşlanma sürecini yavaşlatan bir etkisi olması mümkün. Biz bu solucanın girdiği kıtlık modunu insanlarda da tetikleyecek bir kimyasal yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede insanlar bu sürecin yaşlanma karşıtı etkilerinden aç kalıp acı çekmeden yararlanabilir” dedi.

Sadece yaşlanma değil tekrarlayan kansere de çare olabilir

Sherwood sözlerine “Aslında bu keşif sadece yaşlanma süreci ile ilgili değil. Tümörlerin yıllarca uykuda kalıp sonra bir anda uyanıp yayılmaya devam etmeleri kanser araştırmalarında çözülmeye çalışılan en büyük gizemlerden biridir. Biz bu sürecin C. elegans solucanlarının açlığa verdikleri bu tepki incelenerek anlaşılabileceğine inanıyoruz” diyerek devam etti.