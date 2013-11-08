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Yaşam

Gençlik iksiri bulundu mu?

Amerikalı bilim insanlarının, Lin28a genini etkin hale getirerek yaraların iyileşmesini hızlandırdıkları bildirildi

08 Kasım 2013 09:56

Amerikalı bilim insanları gençlerin yaralarının nasıl yetişkinlerden daha çabuk iyileştiği sorusunun yanıtı olarak etkin hale getirilen Lin28a genini buldu.

Harward Üniversitesi'nden bilim insanları, Lin28a geninin anne karnındaki bebekte çok aktif olduğunu, yaş ilerledikçe etkinliğinin azaldığını belirledi.

Gençlerin yaralarının  nasıl yetişkilerinkinden daha çabuk iyileştiği sorusuna cevap arayan bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, etkin hale getirilen Lin28a geninin yaraların iyileşmesini ve tüylerinin bir kısmı olmayan farelerin tüylenmesini hızlandırdığını gösterdi. Ayrıca genin zarar gören kulak dokularının onarılmasına da yardımcı olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, Lin28a geninin bazı enzimlerin üretimini artırdığını ve embriyoda normalde daha aktif olan metabolik süreci hızlandırdığını vurguladı.

Genin yetişkinlerde etkin hale getirilmesinin ameliyatlardan sonra yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlayabileceği düşünen bilim insanları sonuçların, aynı işlevi yerine getirebilecek ilaçların geliştirilmesine de ışık tuttuğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Cell" dergisinde yayımlandı.

 

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