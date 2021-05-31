Gençlik Hareketi Koordinasyonu'ndan doğa eylemi: İşçiyi de doğayı da sömüren bu düzene karşı mücadele ediyoruz

Rize'nin İkizdere ilçesinde devam eden taş ocağı faaliyetine, Salda Gölü'nün imara açılmasına ve Marmara Denizi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama yapan Gençlik Hareketi Koordinasyonu, Moda Sahil'de bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada, "'Yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, beton yapıyoruz' müjdesi veren iktidar bir tane arıtma sistemi yapmıyor. İşçiyi de doğayı da sömüren bu düzene karşı mücadele ediyoruz" denildi.

Gençlik Hareketi Koordinasyonu, Kadıköy Moda Sahili'nde bir araya gelerek doğaya verilen tahribata tepki gösterdi. "Geziden bu yana, ağacına suyuna sahip çıkanlar kazanacak" diyen Gençlik Hareketi Koordinasyonu üyeleri, gündemdeki çevre konularına ilişkin açıklama yaptı.

Kadıköy'de yapılan eylemde konuşan Gençlik Hareketi Koordinasyonu Sözcüsü Ece Köroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bize 'bulaşıkları yıkarken, dişlerinizi fırçalarken muslukları kapatın, yerlere çöp atmayın' diyorlar, endüstriyel atıkları denize atıyorlar. 'Yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, beton yapıyoruz' müjdesi veren iktidar bir tane arıtma sistemi yapmıyor. İşçiyi de doğayı da sömüren bu düzene karşı mücadele ediyoruz."