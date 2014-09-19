'Gençliğinize yazık ediyorsunuz'



Suriye'ye giderek o dönem Irak Şam İslam Devleti adını kullanan İslam Devleti örgütü için savaştığı iddia edilen Kreshnik B., Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde cuma günü görülen ikinci duruşmada da konuşmadı.

Mahkeme pazartesi günü Kreshnik B.'nin itirafta bulunup, gerekli soruları cevaplandırması durumunda nispeten hafif olan 3 yıl 3 ay ile 4 yıl 4 ay arasında bir hapis cezası önermişti. Ancak 20 yaşındaki Kreshnik B. buna rağmen bugünkü ikinci duruşmada, 'bir şey söylemek istemediğini' beyan etti.

Mahkemenin hâkimi Thomas Sagebiel, Kreshnik B.'ye 'gençliğine yazık ettiğini' belirterek, sanığa kendisine sunulan bir bonusu kaçırdığını kaydetti. Sagebiel sanığa, isim vermesi gerekmediğini sadece oldukça dikkat çekmeyen bir yaşantıdan nasıl olup da bu yönde bir dönüş yaptığını anlatmasını istedi.

2013 yılında Suriye'ye giderek İslam Devleti örgütüne katılan ve örgüt için savaşan Kreshnik B., kendi rızasıyla Almanya'ya dönmüştü. Mahkeme, 10 Ekim'de yapılacak üçüncü duruşmada sanığın beyanda bulunması ya da en azından avukatının bir açıklama yapmasını umuyor.

Cuma günü ayrıca Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde İslam Devleti örgütünü destekledikleri iddia edilen üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İkisi kadın biri erkek üç kişinin, yabancı bir terör grubunu desteklemek ve ağır suç kapsamında şiddet eylemleri hazırladıkları iddia ediliyor.