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Yaşam

Gençleştiren içecek

Kuzey Kore, "beyin hücrelerini çoğaltan" bir içecek ürettiğini açıkladı.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Kuzey Kore, "beyin hücrelerini çoğaltan" bir içecek ürettiğini açıkladı.


Resmi KCNA haber ajansı, Moranbong meyvesuyu şirketinin ürettiği, 30 bitki türünün özlerinden elde edilen ve 60 tür "mikro element" içeren içeceği tanıttı.


Haberde, "önleyici ve şifa verici etkisi bulunan içecek, beyin hücrelerini çoğaltarak, zihinsel melekeleri geliştiriyor" denildi.


İçeceğin ayrıca "cildi kırışıklıklara ve siyah noktalara karşı koruduğu, beyin kanaması, kalp ve beyin enfarktüsü gibi yaşlılık hastalıklarını önlediği" iddia edildi.


Ajansın haberinde, faydaları bunlarla bitmeyen içeceğin hiçbir yan etkisinin bulunmadığı belirtildi.

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