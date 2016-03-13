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Sağlık

Gençleşmek isteyen erkeklerde yeni moda 'vampir' yöntemi

'Vampir' yönteminde kişinin kendi kanının yüzüne enjekte edilmesiyle cilt yenileniyor

13 Mart 2016 14:43

Erkeklerin son dönemde 'vampir uygulaması' denen bir gençleşme tekniği kullandığını söyleyen Habertürk yazarı Esin Övet, "Malum filmlerde cadıların aksine vampirler hep güzel kadınlardan oluşuyor ya, adını da o sebeple 'vampir lift' koymuşlar. Snapchat’te de sürekli kanlı şırıngalar görür oldum son günlerde. En son Ergun Yıldız koydu kanlı bir şırınga. Aradım, 'Hayırdır nedir o?' dedim. Meğer en son Brad Pitt’in de yaptırdığı kanlı bir iksirmiş Ergun’un yaptırdığı. Gittiği doktor, Ergun’un kendi kanını alıp bir işlemden geçirmiş" dedi. Övet, yazısında "Ve kanın kalitesine göre seans belirleyip yüzüne enjekte ediyormuş. 3-4 seans sonrası mis gibi tazelenmiş bir cilt. Sarkan ya da yaşlı görünen yüz gençleşiyormuş. Kadınlar gerdirirken erkekler de PRP peşinde anlayacağınız" ifadelerine yer verdi.

Esin Övet'in Habertürk gazetesinin bugünkü (13 Mart 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Cihangir’den Talimhane’ye, yani gazeteme giderken her gün bir değil on saç ektirmiş erkekle karşılaşıyorum.

Buralara yolu düşen ne demek istediğimi anlar.

Aslında artık her yerdeler.

Yurtdışından birçok erkek, ülkemize sırf saç ektirmek için geliyor.

Çünkü bu işlem Türkiye’de hayli uygun ve doktorlarımız da çok başarılı.

Fakat son yıllarda saç ektirmenin dışında hafif morarmış yüzlerle de karşılaşmaya başladım.

Bu morarmanın nedeni “vampir uygulaması” ymış.

Çok yakından tanıdığım bazı erkekler yaptırmaya başlayınca ben de ne olduğunu öyle çözdüm.

Malum filmlerde cadıların aksine vampirler hep güzel kadınlardan oluşuyor ya, adını da o sebeple “vampir lift” koymuşlar.

Snapchat’te de sürekli kanlı şırıngalar görür oldum son günlerde.

En son Ergun Yıldız koydu kanlı bir şırınga.

Aradım, “Hayırdır nedir o?” dedim.

Meğer en son Brad Pitt’in de yaptırdığı kanlı bir iksirmiş Ergun’un yaptırdığı.

Gittiği doktor, Ergun’un kendi kanını alıp bir işlemden geçirmiş.

Ve kanın kalitesine göre seans belirleyip yüzüne enjekte ediyormuş.

3-4 seans sonrası mis gibi tazelenmiş bir cilt.

Sarkan ya da yaşlı görünen yüz gençleşiyormuş.

Kadınlar gerdirirken erkekler de PRP peşinde anlayacağınız.

Son yıllarda estetik yaptırma yaşı çok düştü, ama erkeklerin de bundan vazgeçemediği bir gerçek.

Bu arada geçen gün birkaç doktorla sohbet ettim, şu aralar erkekler en çok kas ameliyatı oluyormuş.

E yaz geliyor beach’ler kas görsün değil mi?

Bu kas muhabbetini de başka bir yazıda konuşuruz.

Habertürk'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

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