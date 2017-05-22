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Yaşam

Gençlerin, yük treniyle fotoğraf çektirme isteği faciayla sonuçlandı

Eskişehir'de fotoğraf çektirmek için yük treni vagonunun üzerine çıkan 16 yaşındaki Ebru Demir, 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı

22 Mayıs 2017 00:21

Eskişehir'de fotoğraf çektirmek için yük treni vagonunaun üzerine çıkan 16 yaşındaki Ebru Demir, 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Ağır yaralanan Demir hastaneye kaldırılırken, arkadaşını kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Ekrem Lale ise hafif şekilde yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Eskişehir'den Kocaeli'ne gidecek olan makinistliğini İsmail Alkaya'nın yaptığı 23 bin 2 sefer sayılı yük treni istasyon yakınında beklerken, fotoğraf çektirmek isteyen Ebru Demir, vagonlardan birinin üzerine çıktı. Burada arkadaşına poz veren Demir, bir anda 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Arkadaşı Ekrem Lale, giysileri alev alan arkadaşı Ebru Demir'i kurtarmaya çalıştı. Bu sırada tren hareket etti. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar giden yük terini durdu. Ağır yaralanan genç kız 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda hafif şekilde yaralanan Ekrem Lale de başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

Olayı evini balkonundan gördüğünü belirten Serhan Kömürcü, "Tren, istasyonunun yakınında duruyordu. Genç kız fotoğraf çektirmek için yük trenin üzerine çıkmış. Bir ses duyduk. Genç kız, yüksek gerilime kapıldı ve yanmaya başladı. Arkadaşı da onu indirmeye çalışıyordu. Biz de arkadaşına bağırdık, akıma kapılmaması için çıkma diye. Bu sırada tren hareket etti. Treni  istasyonda durdurdular. Biz de ambulans çağırdık" dedi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hastenede tedavi altına alınanlardan Ebru Demir'in durumunun ağır olduğunu, olayla ilgili soruştumanın sürdüğünü bildirdi

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