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Gençlerin yeni aşkı Selena Gomez 5 ödül aldı!

Teen Choice Awards 2011’de ödülleri toplayan isim Selena Gomez oldu. Gomez, Los Angeles’taki

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Teen Choice Awards 2011’de ödülleri toplayan isim Selena Gomez oldu. Gomez, Los Angeles’taki törenden elinde 5 ödül, kolunda sevgilisi Justin Bieber ile ayrıldı.

13-19 yaş arası gençlerin oylarıyla belirlenen “ Teen Choice Awards” (Gençlerin Seçimleri Ödülleri), önceki gece Los Angeles’taki Universal Stüdyoları içinde bulunan Gibson Amfitiyatro’da düzenlenen törenle 13’üncü kez sahiplerini buldu. Gecenin en çok konuşulan ismi, 19 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez oldu. “Wizards of Waverly Place” dizisiyle “Komedi Dalında En İyi TV Oyuncusu” ödülünün yanı sıra “En Seksi” ödülünü alan Gomez, grubu The Scene ile de En İyi Müzik Grubu ödülünü kucakladı.

Geceye sevgilisi Justin Bieber ile katılan genç yıldız, “Who Says” single’ı ve “Love You Like a Love Song” şarkısıyla iki ödül daha kazandı. Her sahneye çıkışında coşkuyla karşılanan Gomez, hayranlarına “Bu ödül sizler için” dedi. “CSI: Las Vegas” dizisine konuk oyuncu olarak katlan Justin Bieber da performansıyla “En İyi Kötü Adam” ödülünü aldı. Bieber ayrıca “En Yakışıklı” ve “En İyi Erkek Sanatçı” ödüllerini de kucakladı.


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