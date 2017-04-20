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Yaşam
BBC Türkçe

Gençlerin yaşaması için en iyi şehirlerde, İstanbul liste sonu

Berlin merkezli bir apartman kiralama sitesi olan Nestpick, "Y kuşağı" olarak da bilinen milenyum kuşağı için dünyadaki en iyi şehirlerin listesini çıkardı

20 Nisan 2017 17:39

Berlin merkezli bir apartman kiralama sitesi olan Nestpick, "Y kuşağı" olarak da bilinen milenyum kuşağı için dünyadaki en iyi şehirlerin listesini çıkardı.

Milenyum kuşağının göç rotasını takip eden site, 16 kriteri göz önünde bulundurarak bu kuşaktakilerin en çok yaşamak istedikleri 100 şehri sıraladı.

Amsterdam, Berlin ve Münih'in başı çektiği listede İstanbul 100 kent arasında 99. sırada yer aldı.

İstanbul ile listenin son beş sırasında yer alan diğer şehirler ise Şanghay, Osaka, Tokyo ve Lima.

Nestpick'in "Y kuşağı" için en iyi 100 şehir listesini çıkarırken özellikle göz önünde bulundurduğu faktörler şöyle:

-Gelişmekte olan bir iş dünyası
-Gençlerin gereksinim duyduklarına hesaplı bir şekilde erişmesi
-Hoşgörü ve herkesi kucaklayan bir anlayış
-Dinlenme ve eğlence olanakları

Amsterdam'ın birinci sırada yer almasında en çok rol oynayan etmenler güçlü iş dünyası ile açıklığın ve eğlence hayatının yüksek performans göstermesi oldu.

İkinci sırada yer alan Berlin ise gece hayatıyla öne çıkıyor.

İstanbul ise cinsiyet eşitliği açısından sonuncu sırada yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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