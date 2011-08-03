-GENÇLERİN TERCİHİ HUKUK, TIP VE ÖĞRETMENLİK İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - www.hangiuniversite.com adlı internet sitesi üzerinden 66 bin üniversite adayının katılımıyla yapılan tercih provaları, hukuk, tıp ve okul öncesi öğretmenliğin en çok tercih edilen bölümler olduğunu ortaya koydu. İnternet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 66 bin üniversite adayının katılımıyla gerçekleşen tercih provalarından elde edilen verilerde, en çok tercih edilen ilk 15 bölümün hukuk, tıp, okul öncesi öğretmenliği, işletme, sınıf öğretmenliği, inşaat mühendisliği, işletme (ikinci öğretim), iktisat, iktisat (ikinci öğretim), bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, makine mühendisliği, mimarlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, tarih ve bilgisayar öğretmenliği olduğu görüldü. En çok tercih edilen ilk 15 üniversite ise İstanbul, Marmara, Gazi, Dokuz Eylül, Ege, Ankara, Anadolu, Selçuk, Akdeniz, Kocaeli, Uludağ, Karadeniz Teknik, Sakarya, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk üniversiteleri oldu. Açıklamada, görüşlerine yer verilen proje yöneticisi Hasan Yaşar, şunları kaydetti: ''Geçtiğimiz yıllarda öğretmen atamalarında karşılaşılan sorunlardan dolayı okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerine ilgi azalmıştı. Ancak sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınacağının duyurulmasıyla beraber bu bölümler yeniden en çok tercih edilen bölümler arasına girmeyi başardı. Bunun yanında bu yılki tercih eğilimlerinde dikkat çeken bir diğer unsur da ikinci öğretime ilginin artmış olması. Bunda bölümlerin ikinci öğretim puanlarının düşük olmasının yanı sıra ikinci öğretimin öğrenciye gündüzleri çalışma imkanı vermesi de etkili rol oynuyor.'' Yaşar açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: ''Ayrıca son yıllarda yeni hastanelerin açılması nedeniyle tıp ile beraber hemşirelik, eczacılık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, ebelik, sağlık yönetimi ve tıbbi sekreterlik gibi diğer sağlık bölümlerine gösterilen ilgi de arttı. İnşaat mühendisliği ve mimarlık tercihlerinin artmasında ise inşaat sektörleriyle ilgili reklamların yaygınlaşması rol oynuyor. Bu reklamları gören üniversite adayları, bu sektörde para olduğunu düşünerek tercihlerini bu bölümlerden yana kullanmayı tercih ediyor.''