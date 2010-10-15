-GENÇLERİN BOYU UZADI, YURT-KUR YATAKLAR BÜYÜTTÜ ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - ''Gençlerin boy ortalamalarının geçmiş dönemlere göre daha uzun olması'', yurtlardaki yatak boyutlarını da büyüttü. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak, ''Gençlerimizin boyu uzuyor. Yurtlardaki yatakların ebadını büyüttük, 1'e 2'i yaptık'' dedi. Albayrak, yurtlarda öğrencilere yönelik hizmetleri ve öğrencilere sağlanan imkanları anlattı. Bu eğitim-öğretim yılında Zonguldak, Kütahya, Karabük, Erzurum ve Bartın'da yeni yurtlar açtıklarını kaydeden Albayrak, yurt kapasitesinin 240 bini geçtiğini belirtti. Albayrak, yurt inşaatlarının devam ettiğini, 2011 Mart ayına kadar bu kapasitenin 255 bine ulaşacağını ifade etti. Yeni yurtların ''en modern şekilde yaptırıldığını'' söyleyen Albayrak, bu yurtlarda odaların 1, 2 ve 3'er kişilik olduğunu, tümünde artık buzdolabı ve televizyonun standart hale geldiğini anlattı. Öğrencilerin rahat etmesi amacıyla birkaç yıl önce yurtlardaki ''ranza'' uygulamasından ''karyola''ya geçtiklerini belirten Albayrak, artık karyolayı da bırakıp ''bazalı yatak'' uygulamasına başladıklarını bildirdi. ''Gençlerimizin boyu uzuyor. Bunu göz önünde bulundurarak yurtlardaki yatakların ebadını büyüttük 1'e 2'i yaptık. Artık bazalı yataklara geçtik, karyola yatakları bırakıyoruz'' diyen Albayrak, bazalı yatak uygulamasının diğer yurtlara da yaygınlaştırılacağını söyledi. Yeni yurtlarda odaların 14, 16, 18, 36 metrekareden oluştuğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu: ''Şimdi böyle geniş odalara ufacık bir yatak koymak da olmuyor. Kendi çocuklarımızın kalamayacağı yurtlarda hiçbir vatandaşımızın çocuğunun kalmasını arzu etmeyiz. Bazalı yatak sistemi hem idareyi rahatlattı, hem öğrenciyi rahatlattı. Ortalıktaki dağınıklığı da topluyor. Öğrenciler fazlalık eşyalarını buraya koyuyor. Şimdi gençlerin her birinin en az 6-7 çift ayakkabısı, 7-8 takım elbisesi var. Geçenlerde Zafer Çarşısı'nda bir esnaf bana dedi ki ayın 7, 8, 9'unda biz çok iyi iş yapıyoruz çünkü öğrenciler burslarını alıp alışverişe gidiyorlar. Ankara'daki 150 bin öğrenciden 10 bini alışveriş yapsa esnaf mutlu... Dolayısıyla öğrencilerin ortalıktaki fazla eşyaları da derlenip toparlanmış oluyor. Hem yataklar bazalı hem dolaplar büyük, ortalıkta hiçbir şey görmüyorsunuz. Bundan sonra yapılacak yurtlarda bazalı yataklar olacak.'' -MUTFAKLI YURTLAR GELİYOR- Albayrak, yeni yaptırılacak yurtlardaki odalarda küçük birer mutfak da planlandığını bildirdi. Ankara'da ODTÜ Kavşağı yakınında ve Gölbaşı'nda yaptırılan toplam 1600 kişi kapasiteli iki yurdun odalarının mutfaklı olacağını söyleyen Albayrak, ''Bundan sonra yaptırılacak yurtlarımızda odalarda mutfak da bulunacak'' diye konuştu. Yurtlarda engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler de yapıldığını anlatan Albayrak, yemekhane, kantin, okuma salonları, banyo ve tuvalet gibi bölümlerin modern şartlarda hizmet verebilmesi için asgari kriterler tespit edildiğini, tüm yurtlarda aynı standartların uygulanmasına çalıştıklarını ifade etti.