Gençlerin açlık grevini bitirmesini istedi

T24- CHP'nin eski lideri Baykal, üç gündür evinin önünde açlık grevi yapan eylemcilere seslenerek, "Sizden bir şey rica ediyorum. Bu eylemi açlık greviyle desteklemeyin" dedi. Ardından TBMM'ye hareket eden Baykal, burada basın mensuplarını atlatarak yaklaşık 2 saatlik bir süre boyunca ortadan kayboldu. Bu sürenin ardından Baykal eski CHP milletvekili Oya Araslı'nın annesinin vefatı üzerine Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Burada CHP Genel Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet eden Baykal, cenaze namazının ardından Beysukent Angora Sitesi'ndeki evine geçti. Bu arada NTV'nin canlı yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay istifa eden CHP lideri Baykal'ın gidişinin travma etkisi yarattığını ve geri dönmesini istediklerini söyledi.





Deniz Baykal, açlık grevi yapan CHP'li eylemcileri ziyaret etti. CHP genel başkanlığından istifa ettikten sonra evine kapanan Deniz Baykal, gazeteciler tarafından görüntülendi.





Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan, CHP Başkanı olarak da 5 kez seçimlerde başbakan adayı olan, 37., 42. ve 52. hükümetlerde yer alan Deniz Baykal'ın siyaset macerası ne zaman ve nasıl başladı?





CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Deniz Baykal ilk kez evinden çıkarak evinin önünde açlık grevi yapan eylemcileri ziyaret etti.





Baykal, sadece şekerli su içerek üç gündür süren açlık grevi yapan ve dönmesini isteyen eylemcilerle kısa bir görüşme yaptı.





Baykal şunları söyledi: "Hepinize yürekten teşekkür ederim. Gösterdiğiniz destek çok önemli ama sizden bir şey rica ediyorum. Bu eylemi açlık greviyle desteklemeyin. Açlık grevi iyi bir yöntem değil, bunu bırakın. Burada bulunabilirsiniz ama derhal açlık grevine son verin. Bu bizim yüreğimizi parçalıyor. Bu desteğinizi büyük bir ödül olarak görüyorum. Benim için, parti için, Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Direnişinizi, eyleminizi demokratik bir şekilde sürdürebilirsiniz."





Baykal'ın açıklamaları sonrasında eylemciler, "İnadına Baykal, inadına sol" sloganları attı. Baykal gazetecilere ise bir açıklama yapmadı.







Baykal savcılığa ifade verdi







İstifa eden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu iddia edilen görüntüler için yürütülen soruşturma kapsamında Baykal’ın şimdilik savcılığa gitmesine gerek olmadığı ifade edildi.





Görüntüler için şikayetçi olan Baykal’ın olayın soruşturma boyutunda ise savcılığa giderek ifade vereceği açıklandı.





Bugün bazı gazeteler Baykal’ın konuyla ilgili savcılığa gitmeyeceğine dair haberler yapmıştı. Yapılan haberlerin şu an için olduğu, soruşturma boyutunda ise Denzi Baykal’ın savcılığa gideceği belirtildi.







Baykal ve Kılıçdaroğlu cenazede buluştu







Baykal ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekili Oya Araslı'nın annesinin Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninde yan yana geldi, bir süre sohbet etti.





Cenaze namazının kılınmasının ardından Baykal'ın Kocatepe Camisi'nden çıkışında gazetecilerin ısrarlı soru talepleri sırasında da kargaşa yaşandı.





Baykal, cami çıkışı TBMM'nin Güvenlik Caddesi kapısından giriş yaptıktan sonra Dikmen kapısından çıkarak, gazetecileri atlattı.





Yaklaşık iki saat gazetecilerin nerede olduğuna dair bilgi edinemediği Baykal, saat 16:00 sıralarında Beysukent Angora evlerindeki ikâmetine geldi.







'Baykal'ın gidişi travma yarattı'







CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifası ve yerine başka birinin aday olup olmayacağı konusunda NTV'ye açıklamalarda bulundu.



Geçen haftasonuda Baykal ile birlikte olduğunu belirten Okay, Baykal'ın istifa edecek gibi bir duruşunun olmadığını ancak Pazartesi günü istifa ettiğini belirtti.



Bu istifanın herkes için sürpriz olduğunu ifade eden Okay, Baykal'ın üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirdiğini ve buna devam ettiğini söyledi.





Anayasa'nın değişmesiyle ilgili referandum süreci öncesinde Anayasa Mahkemesi'ne gidecek olan partisinin hazırladığı dosyayı Baykal'a götürdüğünü ve konu üzerine konuştuklarını belirten Okay, "Sayın Baykal Genel Başkanlık'tan istifa etti ama görevleri sürüyor. Bu bağlamda ben de kendisiyle gerekli konular üzerine görüşüyorum" dedi.





Parti tabanının, il başkanlarının, milletvekillerinin, CHP'lilerin "geri dön" çağrısına Baykal'ın kayıtsız kalmamasını istediklerini belirten Okay, "Umudumuzu koruyoruz" dedi.