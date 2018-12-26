Gençleri en fazla oynatan kulüp Bursaspor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-



Ligin ilk yarısında 21 yaş ve altı en fazla yerli oyunculara şans veren kulüp Bursaspor oldu.

Yeşil beyazlılarda 6 genç oyuncunun da altyapıdan yetişmesi dikkat çekti. Bursaspor\'u bu noktada zirve mücadelesindeki Kasımpaşa takip etti. 4 takım ise yerli ve genç oyuncularına ligde şans tanımadı.

Spor Toto Süper Lig’de 2018/19 sezonunun ilk yarısı geride kalırken Medipol Başakşehir’in liderliğinde geçilen ilk yarıda bazı takımlar genç oyuncularına verdiği şanslar ile ön plana çıktı. 18 takım içerisinden bu noktada en dikkat çekici ekip ise Bursaspor oldu.Yeşil-beyazlı kulüp, 21 yaş ve altı yerli oyunculara ligde en fazla süre veren takım olarak kendisini gösterdi.

ERTUĞRUL KAPTANLIĞA DA YÜKSELDİ

Genç oyunculara verdiği önemle adından söz ettiren teknik direktör Samet Aybaba, Bursaspor’da ligin ilk yarısında 21 yaş ve altında olan 6 oyuncusuna forma şansı verdi. Bu süreçte 18 yaşındaki Çağatay Yılmaz,19 yaşındaki Ramazan Keskin ve Burak Kapacak, 21 yaşındaki Muhammed Şengezer, kaptan Ertuğrul Ersoy ve sonradan MKE Ankaragücü’ne kiralanan Kubilay Kanatsızkuş, yeşil beyazlı formayı terletti.

6 OYUNCU DA ALTYAPIDAN

Burada dikkat çekici unsurlardan biri ise söz konusu 6 oyuncunun da Bursaspor’un altyapısından yetişmesi oldu. Kaptanlığa yükselen Ertuğrul Ersoy bin 260 dakika, Burak Kapacak 506 dakika, kaleci Muhammed Şengezer 180 dakika, Ramazan Keskin 151 dakika forma giyerken, Çağatay Yılmaz ve Kubilay Kanatsızkuş ise son dakikalarda oyuna girerek lig maçında sahada yer aldı.

BURSASPOR\'U KASIMPAŞA TAKİP ETTİ, 4 EKİP ŞANS TANIMADI

Diğer 17 takıma bakıldığında ise 4 ekip yerli 21 yaş ve altı oyuncularına ligde süre şansı tanımadı. Bu ekipler Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir oldu. Ligin üst sıralarında yer alan Kasımpaşa, oynattığı 4 yerli ve genç oyuncusuyla Bursaspor’u takip etti. Beşiktaş, Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor 3’er oyuncu, Antalyaspor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü 2’şer oyuncu, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe birer yerli ve genç oyuncuya şans verdi.

Antalyaspor’dan 15 yaşındaki Fehmi koç ise Fenerbahçe maçında forma giyerek bu sezon Avrupa\'nın beş büyük ligi ve Süper Lig\'de forma giyen en genç isim oldu.

(FOTOĞRAFLI)