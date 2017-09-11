Gençlere uyuşturucu satan sanığa 15 yıl, 7 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de gençlere uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hüseyin Aker, çıkarıldığı mahkemede, 15 yıl 7 ay hapis, 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz 25 Ocak\'ta Talas ilçesine bağlı Dağıstan caddesi ile Melikşah caddesinin kesiştiği kavşakta yapılan yol uygulamasında durdurulan Engin K.\'nın üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin yaptığı huzur operasyonun durdurulan 16 yaşındaki H.Ö.\'nün üzerinden de 1 gram metamfetamin çıktı. İki kişi verdikleri ifade de uyuşturucuyu Hüseyin Aker\'den aldıklarını söyledi. Bunun üzerine mobilya işçisi Aker yakalanarak gözaltına alındı. Sorgunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen Hüseyin Aker savunma yapmadı. Mahkeme sanığa uyuşturucu ticaretinden 15 yıl 7 ay hapis, 2 bin 500 TL para cezası verdi.