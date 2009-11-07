'Gençlere örnek olmak için ayrıldım'

Büyük zarar verebilirdi

ABC televizyonunda yayımlanan “Good Morning America” programına konuşan Rihanna, olaydan sonra sevgilisine geri döndüğünü, ancak kendisini örnek alan genç kızlara iyi bir rol model olabilmek için Brown’dan ayrılma kararı aldığını itiraf etti.“Ben bu insana âşık olmuştum. Bu tipte bir insana âşık olmuş olmak da son derece utanç verici. Öylesine kayıtsız şartsız âşıktım ki ona geri döndüm” diyen genç yıldız, şiddete uğrayan kadınların ilişkilerini sonlandırmak için yeterli gücü bulana dek ortalama sekiz dokuz kere partnerlerine geri döndüklerini söyledi.Rihanna, “Benim insanlara öğretmek istediğim şey bu değil. Benim aşk uğruna verdiğim bu bencil kararın, beni örnek alan genç kızlara ne kadar büyük zarar verebileceğini anladığım anda Chris’le olan ilişkimi bitirdim. Chris bana bir daha el kaldırmasaydı bile, o kızlara el kalkmayacağını, öldürülmeyeceklerini kim söyleyebilir?” diye konuştu.