Gençlere fotoğraflı 'NUTUK'

T24-



Aydınlık bir geleceğe erişmekte Atatürk’ün mesajlarını özümsemenin önemiyle hazırlanan kitapta, orijinal Nutuk, günümüz ilk ve ortaöğretim öğrencileri tarafından rahatça anlaşılabilmesi için metnin özüne sadık kalınarak sadeleştirildi.



Ulusal kurtuluş mücadelesini, ölümsüz önderinin ağzından öğretmesi ve yüksek bir insan toplumu haline gelebilmenin yol ve yöntemlerini gösteren çalışma, Genelkurmay ATASE Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Türkiye İş Bankası Müzesi arşivinden seçilen fotoğraflarla zenginleştirildi.



Pınar Güven ve Nur Özmel Akın tarafından günümüz Türkçesine aktarılan ve Sabahattin Özel ve Erol Sadi Erdinç tarafından yayına hazırlanan 616 sayfadan oluşan kitap, 10 liradan satışa sunuldu. (aa)