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Kültür-Sanat

Gençlere fotoğraflı 'NUTUK'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi konuşması Nutuk, bu kez tarihi fotoğraflar eşliğinde okurla buluştu.

07 Mayıs 2010 03:00

T24-  Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Kültür Yayınları, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-27 Ekim 1927 tarihlerinde yaptığı 36 saat 33 dakika süren ve toplumun her kesimine yönelik çok değerli mesajlar içeren tarihi metnini, genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı.


Aydınlık bir geleceğe erişmekte Atatürk’ün mesajlarını özümsemenin önemiyle hazırlanan kitapta, orijinal Nutuk, günümüz ilk ve ortaöğretim öğrencileri tarafından rahatça anlaşılabilmesi için metnin özüne sadık kalınarak sadeleştirildi.


Ulusal kurtuluş mücadelesini, ölümsüz önderinin ağzından öğretmesi ve yüksek bir insan toplumu haline gelebilmenin yol ve yöntemlerini gösteren çalışma, Genelkurmay ATASE Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Türkiye İş Bankası Müzesi arşivinden seçilen fotoğraflarla zenginleştirildi.


Pınar Güven ve Nur Özmel Akın tarafından günümüz Türkçesine aktarılan ve Sabahattin Özel ve Erol Sadi Erdinç tarafından yayına hazırlanan 616 sayfadan oluşan kitap, 10 liradan satışa sunuldu. (aa)

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