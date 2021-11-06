Gençlere ergenlik çağında gerekli cinsel eğitim verilmiyor

T24 Dış Haberler

Yeni bir araştırmaya göre ABD'de gençlerin sadece yüzde 50'si minimum standartlara uygun cinsel eğitim alıyor.

Journal of Adolescent Health'te yayımlanan araştırmaya göre ergenlik çağındaki gençlere öğretilmesi gereken kritik bilgiler öğretilmiyor. Gençlere doğum kontrolü ve ilişkiden önce cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için alınması gereken önlemler hakkında da yeterli bilgiler verilmediği ifade edildi.

Araştırma için yapılan anketlere göre genç kadınlara, erkeklere kıyasla daha çok cinsellik için evleninceye kadar beklemelere söyleniyor. Erkekler ise kendilerine prezervatif kullanımı hakkında daha çok bilgi verildiğini ifade etti.

Rutgers Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu tarafından yapılan araştırmaya göre siyah ve Hispanik gençlere beyazlara kıyasla daha az cinsel eğitim veriliyor.

Araştırma için ergenlik çağındaki 7 bin 946 kişiden veri toplandı.

Verilere göre bu kişilerin yüzde 75'i "sekse hayır demenin kendisine öğretildiğini belirtirken, yüzde 60'ı doğum kontrolü konusunda eğitildiğini belirtti. 1995 yılındaki araştırmada aynı yaş grubundakilerin yüzde 80'i doğum kontrolü konusunda eğitildiğini ifade etmişti.