Gençlere deniz bisikleti kiralayan kişi serbest bırakıldı

İstanbul Kumburgaz'da, 17 Ağustos günü denizde kaybolan 5 gence deniz bisikletini kiralayan işletmenin sahibi Sinan Önügören, avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, "İhmalli davranışla kasten adam öldürme" suçundan 21 Ağustos'ta tutuklanan Sinan Önügören'in avukatı, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, müvekkilinin tahliyesini istedi. Talebi değerlendiren hakimlik, 18 gün hapis yatan Önügören'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, Sinan Önügören'e yurtdışına çıkış yasağı koyarken, haftada 2 gün karakola giderek imza atmasına hükmetti.

Ailelerden tepki: Böyle adalet olmaz

Karar üzerine DHA'ya açıklama yapan kayıp gençlerden Mikail Çelik'in abisi İsmail Çelik, Sinan Önügören'in tahliye edilmesine tepki gösterdi. İsmail Çelik, "Böyle adalet olmaz. Böyle bikr hukuk sistemi olmaz. 5 kişinin ölümüne sebep olan kişi elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak" dedi.

İsmail Çelik, ailelerin yarın İstanbul Valiliği'ne giderek konuyu Vali Hüseyin Avni Mutlu ile görüşeceğini de belirtti.