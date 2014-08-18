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Kumburgaz'da denize açılan 5 genç kayıplara karıştı

İstanbul Kumburgaz sahilinde, deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten, dün saat 14.00'ten bu yana haber alınamıyor

18 Ağustos 2014 22:00

Kumburgaz sahilinde kiraladıkları deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten dün 14.00'den bu yana haber alınamıyor. Yaşları 25 ile 30 arasında değişen 5 gencin isimleri şöyle: Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi.

DHA'nın haberine göre, 5 arkadaş dün tatil için geldikleri evden sadece havlularını alıp sahile gitti. Bir deniz bisikleti kiralayan 5 kişi bu bisikletle denize açıldı ve bir daha da kendilerinden haber alınamadı. Gençlerin yakınları ve arkadaşları durumdan bu sabah güvenlik birimlerini haberdar etti.

 

Arama çalışmaları sonuç vermedi

 

Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. Gençlerin arkadaşı Türker Ermiş de , arkadaşlarının dün saat 14.00 de denize açıldığını ve o saatten beri de kendilerinden haber alınmadığını söyledi.

5 kişinin denize açıldığı deniz bisikletinin de şu ana kadar bulunamamış olması yakınlarının endişelerini daha da artırdı. Kayıp gençlerden Mikail Çelik'in annesi oğlu ve arkadaşlarını son olarak evden çıktıklarında gördüğünü söyledi.

 

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