Gençlere AB'de öğrenim ve çalışma fırsatı

Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Programları ile gençler 2009 yılında AB’de öğrenim ve çalışma fırsatı bulacak.



Avrupa ülkelerinde dil eğitimi almak, birkaç dönem Avrupa’da okumak ya da asistanlık yapmak isteyenler, meslek sahibi olup Avrupa’ya mesleki gezi düzenlemek ya Avrupalı meslektaşlarını Türkiye’ye davet etmek isteyenler için düzenlenen AB’nin Hayat Boyu Öğrenme Programlarına 2009 yılı için başvurular başladı.



Avrupa ülkelerinde dil eğitimi almak, birkaç dönem Avrupa’da okumak ya da asistanlık yapmak isteyenler, meslek sahibi olup Avrupa’ya mesleki gezi düzenlemek ya Avrupalı meslektaşlarını Türkiye’ye davet etmek isteyenler için AB’nin Hayat Boyu Öğrenme Programları (LLP) ile bu planları gerçeğe dönüşecek. Hayat Boyu öğrenme Programlarında 2009 yılı için başvurular başladı.



Avrupa Birliği tarafından; toplumların “ileri bir bilgi toplumu olarak gelişmesine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamak amacıyla yapılan “Hayatboyu Öğrenme Programı 2009 yılı için başvuruları almaya başladı.



-31 ÜLKEDEN KATILIM-



Her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşların katılabileceği Hayatboyu Öğrenme Programı’na başvurular Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından alınacak. Avrupa Komisyonu’nun 8 Ekim 2008 tarihinde yayınladığı Hayatboyu Öğrenme Programı, Programa katılan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 31 ülke için geçerli olacak.



-HAYATBOYU ÖĞRENME İÇİN 14 PROGRAM-



Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programları ile ilgili bilgiler http://www.ab-ilan.com adresinde yen alırken başvuru tarihleri ise şöyle:

-Yetişkin Eğitimi Ziyaret ve Değişimler

İlk başvuru 15 Ocak 2009

İkinci başvuru 15 Mayıs 2009

Üçüncü başvuru 15 Eylül 2009

-Comenius ve Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

İlk başvuru 16 Ocak 2009

İkinci başvuru 30 Nisan 2009

Üçüncü başvuru 15 Eylül 2009

-Comenius Asistanlığı 30 Ocak 2009

-Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 06 Şubat 2009

-Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC) 06 Şubat 2009

-Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 20 Şubat 2009

-Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları 20 Şubat 2009

-Grundtvig Çalışma Grupları 20 Şubat 2009

-Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 27 Şubat 2009

-Erasmus Yoğun Programlar (IP) 13 Mart 2009

-Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği 13 Mart 2009

-Erasmus Personel Hareketliliği 13 Mart 2009

-Grundtvig Asistanlığı 31 Mart 2009

-Grundtvig Gönüllü Projeleri 31 Mart 2009

-Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri 09 Nisan 2009

