Gençlerden Mehmetçik için mektup kampanyası

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'daki 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği\'nin (MİDDER) Gençlik Kolları tarafından 15 ilde \'Gençlik Mehmetçiğe Yazıyor\' kampanyası başlatıldı. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e destek için yazılacak mektuplar, Hatay sınırındaki askerlere teslim edilecek.

Darbe girişiminin ardından Manisa\'da kurulan MİDDER\'e bağlı Gençlik Kolları\'nın üyeleri, Afrin\'deki teröristlere yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için \'Gençlik Mehmetçiğe Yazıyor\' kampanyası başlattı. Kampanyanın tanıtımını MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ ve derneğin Gençlik Kolları Başkanı Alper Furkan Arslan yaptı. MİDDER Başkanı Çağ, yaptıkları çeşitli organizasyonlarla hedeflerinin gençlere millet ve vatan sevdasını aşılamak olduğunu söyledi.

Gençlik Kolları Başkanı Arslan ise \"15 ilde çeşitli yerlere kurulacak stantlarla hem gençlerimizden hem de vatandaşlarımızdan Afrin\'deki Mehmetçik\'imize mektup yazmasını isteyeceğiz. 12 Mart\'a kadar sürecek kampanya çerçevesinde yazılan tüm mektuplar, MİDDER\'in genel merkezi olan Manisa\'da toplanacak. Daha sonra mektupları Hatay sınırında görev yapan Mehmetçik\'imize bizler tarafından teslim edilecektir. Gençlerimiz kadar vatandaşlarımızda bu kampanyaya katılabilirler. Afrin\'deki askerimize moral verebilmek bizin için büyük bir sevinç olacaktır\" diye konuştu.



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