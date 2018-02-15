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Gençlerbirliği'ne minik ziyaretçiler

Ercan ATA - ANKARA / DHA Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında pazartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift kale maçla devam etti

15 Şubat 2018 23:45

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında pazartesi günü sahasında Göztepe\'yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift kale maçla devam etti.
İdmanda U21 takımıyla karşılaşan Başkent ekibi iki devrede iki farklı takımla oynarken; Milinkovic, İlker, Serdar ve Deniz\'in golleriyle sahadan 4-1\'lik galibiyetle ayrıldı. U21 takımının tek golü Eren Bektaş\'tan geldi. Gençlerbirliği idmanını izlemeye gelen Kuyubaşı Ortaokulu öğrencileri baklava ikram ederek takıma başarılar diledi.
Baklava ikram eden öğrenciler ve Kuyubaşı Ortaokulu öğretmenleri, teknik direktör Ümit Özat ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)

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