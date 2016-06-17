T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği'nden bedavaya gitti; şimdiki değeri 60 milyon EURO

Radosan Petrovic Sporting Lizbon ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

17 Haziran 2016 11:08

Portekiz Ligi ekiplerinden Sportin Lizbon geçen sezon Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak Dinomo Kiev'e giden Radosan Petrovic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Portekiz temsilcisi futbolcunun serbest kalma sözleşmesinin değerini de 60 milyon Euro olarak belirledi. 

Sporx'in haberine göre, transferi hakkında konuşan Petrovic "Sporting'in ne kadar büyük bir takım olduğunu ve seviyesini biliyorum.  Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Nani ve Peter Schmeichel yıldızlar burada oynadı. Teklif aldığımda karar vermesi çok kolaydı.Bu kulüp için elimden geleni yapacağım" dedi.

Sırp orta saha oyuncusu geçen sezon Dinomo Kiev'de 12 maça çıkarken 1 de gol atmıştı.

ETİKETLER

Dianmo KievSporting LisbontransferRadoslav Petrovic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24