Gençlerbirliği'nden bedavaya gitti; şimdiki değeri 60 milyon EURO

Portekiz Ligi ekiplerinden Sportin Lizbon geçen sezon Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak Dinomo Kiev'e giden Radosan Petrovic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Portekiz temsilcisi futbolcunun serbest kalma sözleşmesinin değerini de 60 milyon Euro olarak belirledi.

Sporx'in haberine göre, transferi hakkında konuşan Petrovic "Sporting'in ne kadar büyük bir takım olduğunu ve seviyesini biliyorum. Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Nani ve Peter Schmeichel yıldızlar burada oynadı. Teklif aldığımda karar vermesi çok kolaydı.Bu kulüp için elimden geleni yapacağım" dedi.

Sırp orta saha oyuncusu geçen sezon Dinomo Kiev'de 12 maça çıkarken 1 de gol atmıştı.