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Spor

Gençlerbirliği'nde Toledo Ranti 82 gündür kayıp

Ranti'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi İlhan Cavcav, 2 milyon 200 bin Euro'ya Emmanuel Adebayor'un almayıp, 550 bin Euro'ya Toledo Ranti'yi transfer etmişti ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - GENÇLERBİRLİĞİ

03 Ocak 2018 15:13

Ranti\'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi

İlhan Cavcav, 2 milyon 200 bin Euro\'ya Emmanuel Adebayor\'un almayıp, 550 bin Euro\'ya Toledo Ranti\'yi transfer etmişti

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - GENÇLERBİRLİĞİ, Toledo Ranti\'ye 15 Ekim 2017\'den beri ulaşamıyor.
Başkent ekibinda Güney Afrikalı futbolcu Toledo Ranti, annem hasta diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara\'dan ayrıldı. 82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) başvurdu.
Gençlerbirliği\'nin duayen Başkanı İlhan Cavacav döneminde menejerler tarafından, İstanbul Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi ancak rahmetli Cavcav 2 Milyon 200 bin Euro\'yu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor\'u almayan İlhan Cavcav, Toledo Ranti\'yi 550 bin Euro\'ya transfer etti. Ancak İlhan Cavcav\'ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Mesut Bakkal döneminde Süper Lig\'in 8\'inci haftasında sahasında Beşiktaş\'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda olan Ranti\'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.

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