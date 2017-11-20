Gençlerbirliği'nde moraller bozuk

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Kayserispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mesut Bakkal\'ın görevden alınmasının ardından sabah yapılan çalışmada futbolcuların morali bozuk olduğu gözlendi.

Dün gece Başkan Murat Cavcav tarafından mazeretsiz görevden alınan Mesut Bakkal\'ı duyan futbolcular şaşırdıklarını dile getirerek, Bakkal ile vedalaştılar. Teknik direktör arayışlarının başladığı Başkent ekibinde, sabah yapılan çalışmaya U21 Antrenörü Veis Kamber çıktı. Bu hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek olan Gençlerbirliği\'nde futbolcuların moralinin bozuk olduğu gözlenirken, Kayserispor maçında oynayan futbolcular düz koşu, oynamayanlar ise top çalışması yaptı.

Öte yandan Gençlerbirliği yönetiminin yeni hoca konusunda arayışlara geçtiği belirtilirken, Daum, Ersun Yanal, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Ümit Özat, Prosinecki ve Cihat Aslan\'ın adı geçtiği öğrenildi.

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