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Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal: "Artık Türk oyuncusu taktiğe bağlı oynamayı biliyormuş"

"Bugünkü oyunun devam etmesi gerekiyor"   Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu

14 Ekim 2017 02:06

\"Bugünkü oyunun devam etmesi gerekiyor\"
 
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş\'ı 2-1 yendikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Bakkal, \"Saat 18.00\'de toplantıya girdik. O kadar mutluyum ki. Maçı bire bir ekranda oynadık. Artık Türk oyuncusu taktiğe bağlı oynamayı biliyormuş. Saat 18.00\'de oynadığımız taktiği gerçekleştirdik. Net yaptık. 118 kilometre mesafe koşan bir takım oluştu. Tek düşüncemiz bu oyun disiplininde takımı tutmak. Disiplinli oynamaya çalışan ve Beşiktaş ile Medipol Başakşehir\'i yenen takımın yetersiz olmadığını gördük. Oyuncularım mücadele isteğini gösterdiler. Oyuncularıma yetersiz dediler. 24 yaş ortalaması takımla, bu coşkuyla devam etmemiz gerekiyor\" diye konuştu.
\"Sahada mücadele etmeden maç kazanılmıyor\" diyen Bakkal, konuşmasını şöyle sürdürdü;
\"Giren, çıkan, oynamaya çalışan ve verdiğin taktiği tam anlamıyla uygulamaya çalışan bir takım vardı. Topla oynama oranında Beşiktaş bizden üstün. Beşiktaş gibi oynamaya çalışsam, Beşiktaş zaten bizi yenerdi. Önce durduk, belki de 3-4 olacaktı. Kulübün geldiği noktada bu galibiyete ihtiyaç vardı. Devam edeceğiz. Çünkü daha bir şey yapmadık. Benim tek amacım üst tarafı yakalamak. Vatan, millet, Sakarya bitti. Sert oyun oynamıyorduk, şimdi oynuyoruz. Vedat Muriç\'in 2 maçını izledim. İnanılmaz gönül adamı. İyi oynar kötü oynar tüm topları tutuyor. Bunları çoğaltmamız lazım. İlk yarı bitene kadar 16 puanı geçmeyi planlıyorum. Bu galibiyetten sonra belki alır gideriz. Alabildiğimiz kadar alacağız. Beşiktaş\'ı yensem iyi hocayım, Akhisar\'a yenilsem kötü hocayım. Türkiye\'de başarının kriteri nedir çözemedim. Bugünkü oyunun devam etmesi gerekiyor. Kızımın da doğum günü, O\'na hediye olsun.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mesut Bakkal\'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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